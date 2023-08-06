الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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مهلة الانقلابيّين انتهت.. هدوء حذر وترقّب يُخيّم على النيجر

منذ 16 دقيقة
انقلاب النيجر

انقلاب النيجر

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يسود هدوء حذر في نيامي عاصمة النيجر، مع انتهاء مهلة الإفراج عن الرئيس المعزول بازوم والعودة للنظام الدستوري التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للانقلابيين، حيث أكدت المجموعة استعدادها للتدخل عسكريًا.

كما تصاعد ضغط المجتمع الدولي على انقلابيي النيجر، حيث أكدت الخارجية الفرنسية دعمها الشديد لجهود إيكواس لدحر محاولة الانقلاب.

يأتي هذا في وقت عبّر حمودو محمدو، رئيس وزراء النيجر في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم، عن أمله في الوصول إلى حل تفاوضي للأزمة في البلاد.

فيما طلب المجلس العسكري الانقلابي في النيجر، بالمقابل، المساعدة من مجموعة فاغنر الروسية لمواجهة أي تدخّل عسكري محتمل من قبل إيكواس. وكشفت مصادر أن مجموعة فاغنر تدرس طلب التدخّل.

من جانبه، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت متأخر السبت، على أن بلاده ترفض قطعاً أي تدخل عسكري في النيجر.

وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إنّ “أي تدخل سيشعل منطقة الساحل”، وفق ما أفادت قناة “النهار”.

 

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