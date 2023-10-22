الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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مواجهات بين الجيش العراقي والبشمركة.. وأنباء عن إصابات

منذ دقيقتين
الجيش العراقي

الجيش العراقي

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أفادت مصادر أمنية أن مواجهات مسلحة اندلعت بين وحدات من الجيش العراقي، ووحدات من قوات البشمركة في ناحية مخمور التابعة لمحافظة نينوى، الأحد.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات وقعت في مرتفعات قره جوغ بعد استرداد الجيش العراقي أربعة مقرات تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني ومطالبة قوات البشمركة باستلام السيطرة عليها.

وأكدت المصادر ذاتها أن المواجهات أسفرت عن تضرر عربات مصفحة لدى الجانبين، ووقوع ست إصابات في صفوف قوات البشمركة.

وأفادت مصادر أمنية لرويترز بمقتل عنصرين في الاشتباكات، من دون أن تحدد من أي جانب.

    المصدر :
  • رويترز

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