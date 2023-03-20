الأثنين 28 شعبان 1444 ﻫ - 20 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة في كينيا

منذ 3 دقائق
عناصر من الشرطة في كينيا- أرشيفية

عناصر من الشرطة في كينيا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدة سياسيين كبار من المعارضة تزامنا مع احتجاج مئات الأشخاص على الرئيس وليام روتو وغلاء تكاليف المعيشة وانتخابات العام الماضي التي طالتها مزاعم بالتزوير.

وحث رايلا أودينجا الذي خسر أمام روتو في انتخابات أغسطس آب على تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد محاولا استغلال عدم الرضى عن الرئيس.

ومن بين الغاضبين بعض ممن صوتوا لروتو ويشعرون أنه لم يفي بتعهداته بمساعدة للطبقة العاملة المنسية في كينيا.

وأطلق ضباط شرطة يرتدون زي قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين رشقوهم بالحجارة في حي كيبيرا الفقير بالعاصمة نيروبي، وهتفوا قائلين “لا بد أن يرحل روتو”.

وقال مراسلو رويترز إن الشرطة استخدمت أيضا الغاز المسيل للدموع لفض متظاهرين حاولوا التجمع في منطقة الأعمال المركزية التي دعا أودينجا لانطلاق مسيرة منها تجاه مقر إقامة الرئيس.

وقال دينيس أونيانجو المتحدث باسم أودينجا إن ما لا يقل عن أربعة أعضاء بالبرلمان اُعتقلوا خلال الاحتجاجات في نيروبي ومن بينهم زعماء الأقليات في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال أدامسون بونجي قائد شرطة نيروبي إنه سيتلقى تفاصيل الاعتقالات في وقت لاحق اليوم.

    المزيد من أخبار العالم

    مظاهرات في تونس داعمة للرئيس- أرشيفية
    تونس.. مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد
    ارتفاع الأسعار في الأردن
    ارتفاع الأسعار يخيم على مظاهر شهر الصيام في الأردن
    ناقلة غاز- أرشيفية
    الكرملين: إنشاء مركز للغاز في تركيا مشروع معقد

    الأكثر قراءة

    مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
    تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
    هزة أرضية
    هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
    التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
    دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء