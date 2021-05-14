مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين في مختلف انحاء الضفة الغربية بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسل للدموع، خلال المواجهات المندلعة منذ الليلة الماضية، مع القوات الإسرائيلية.

واليوم اندلعت مواجهات في قرية النبي صالح غرب رام الله، وسط دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة في كل مدن الضفة.

وفي بيت لحم أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الجمعة، نتيجة قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة انطلقت تنديدا بالقصف على قطاع غزة.

كذلك أصيب عشرات الشبان، فجر اليوم، بحالات اختناق عقب اطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، جرى علاجهم ميدانيا، وفي نابلس أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان والجيش الإسرائيلي على حاجز حوارة العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات في قرية النبي صالح بالرصاص، بالإضافة إلى حالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات.

ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر أمنية أن مسيرة انطلقت فجر اليوم الجمعة، من وسط مدينة نابلس باتجاه حاجز حوارة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.