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مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في نابلس

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2022 8:05 صباحًا
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

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أصيب 22 فلسطينيا بينهم أطفال ورضّع خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي قرب قبر يوسف في نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس “احمد جبريل” إن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل عائلة تعرضت للاختناق خلال مواجهات قبر يوسف، مؤلفة من 4 أطفال ورضيع إلى مشفى رفيديا.

وأضاف: “أصيب 12 بالاختناق و3 إصابات بحروق وحالة وقوع وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد.

كذلك، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة مدنيين اثنين وجندي في إطلاق نار بمدينة نابلس.

إصابات جاءت بعد مقتل فلسطيني، فجر الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في جنين شمال الضفة الغربية.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني بعدما طعنه مستوطن إسرائيلي في شمالي الضفة الغربية.

وشهدت الضفة الغربية في الأشهر الماضية تصعيدًا ملحوظا من قبل المستوطنين ضد مواطنين فلسطينيين.

وطلبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي من إسرائيل العمل على وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

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