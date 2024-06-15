مواجهات دامية في الضفة.. إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

أصاب رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيان اليوم السبت، خلال اقتحام مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، بينما نفذ الجيش اقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقم إسعاف تابعة لها نقلت إلى المستشفى “إصابتين من مخيم الجلزون: واحدة بالرصاص الحي في الرأس حرجه، والأخرى شظايا رصاص حي في البطن والرجل”.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المخيم لتنفيذ عمليات اعتقال فاندلعت مواجهات مع سكانه استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، فإن عملية الاقتحام أسفرت عن اعتقال “المواطن فوزي دغمش وهو من قطاع غزة، ما أدى لاندلاع مواجهات”.

ووفق الوكالة فإن اقتحامات مماثلة جرت الليلة الماضية بحي المصايف في رام الله تخللها اعتقال مواطن، وبلدات كفر دان وبرقين ورمانة والفندقومية ويعبد وطورة، وعرابة، وسيلة الظهر، وزبوبا، وجلبون، وفحمة، بمحافظة جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعد مستوطنون اعتداءاتهم، في حين وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفا 547 قتيلا ونحو 5 آلاف و200 جريح وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى اعتقال قرابة 9 آلاف و185 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.