مواجهات في جنين واعتقال 5 شبّان.. وعمليّات اقتحام الأقصى تتوالى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين في الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، حيث اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيًا بعد محاصرة منزله، بذريعة اشتراكه مع والده ماهر تركمان في تنفيذ عملية في منطقة الأغوار في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، إضافة إلى 4 فلسطينيين آخرين.

فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب القوات الخاصة من جنين بعد تنفيذ الاعتقالات.

وفي القدس القديمة، استمرت عمليات اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك على دفعات من باب المغاربة، وفق ما أفادت “العربية”.

وكانت القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد.

ونفّذ المستوطنون اقتحاماتهم على شكل مجموعات للمسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من الشرطة التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين.

وتمهيدًا لاقتحامات المستوطنين، نشرت الشرطة الإسرائيلية عناصرَها ووحداتـِها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه.