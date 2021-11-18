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مواجهات في مدينة نابلس لليوم الرابع على التوالي

18 - نوفمبر - 2021

نابلس - ارشيفية

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اندلعت مواجهات، لليوم الرابع على التوالي، في مدينة نابلس، إثر اقتحام عشرات المستوطنين، مدرسة الساوية المختلطة التي تقع جنوب المدينة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في تصريح لوكالة “معا”، إن “المستوطنين برفقة القوات الإسرائيلية حاولوا إغلاق المدرسة وتغيير مسار الطلاب من جهة أخرى، الأمر الذي رفضه الطلاب وأهاليهم، ما أدى إلى اندلاع المواجهات”.

وأضاف دغلس أن القوات الإسرائيلية أغلقت الشارع الرئيسي أمام حركة السير بسبب تجمع المستوطنين ومحاولة اقتحام المدرسة وأطلقت قنابل الغاز وقنابل الصوت باتجاه المواطنين.

وتابع قائلا: “كانت القوات الإسرائيلية أغلقت البوابة الرئيسية للمدرسة قبل نحو أسبوعين الأمر الذي دفع الأهالي لرفض القرار الإسرائيلي والقيام بعملية فتح البوابة من جديد”.

يذكر أن المستوطنين يحاولون إغلاق مدرسة الساوية اللبن بسبب “قيام الطلبة بعمليات رشق الحجارة على سيارات المستوطنين بالقرب من المكان”.

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