مواجهات مسلحة واقتحامات مناطق 'أ' في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، شن حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة واقتحام لمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وسط إطلاق نار ومواجهات واشتباكات مسلحة أصيب خلالها شاب برصاص الاحتلال.

وتصدت المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال في المخيم بعمليات إطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة، وسط انتشار مكثف لدوريات ودورونات الاحتلال المسيرة.

وبدوره؛ أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عام بالرصاص الحي بالفخد، خلال مواجهات مخيم بلاطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومنذ السابع من أكتوبر، تشهد الضفة المحتلة عدوانًا إسرائيليًا في مختلف المناطق من شمالها وجنوبها، أسفرت عن ارتقاء 498 فلسطينيًا وفلسطينية واعتقال نحو 8725 آخرين، وتهجير صامت لـ 3985 فلسطيني من بيوتهم.

وبشكل يومي، تقتحم الاحتلال أراضي الضفة المحتلة والمناطق المصنفة “أ” وفق اتفاقية أوسلو والتي تقع فيها السيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية، والمناطق المصنفة “ب” وهي التي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما لم يتوقف الاستيطان في المناطق المصنفة “ج”.

وبلغ عدد الحواجز العسكرية بمختلف أنواعها وأشكالها في الضفة الغربية 567 حاجزا لغاية السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، منها 77 حاجزا رئيسيا، و490 حاجزا آخر (سواتر ترابية، مكعبات إسمنتية وبوابات حديدية). وبعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة زادت هذه الحواجز، وأضيف أكثر من 140 حاجزا وعائقا جديدا ليصبح عددها الإجمالي 707 حاجزًا.

وفي قلقيلية؛ اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب عدوان شقيق الشهيد قصي عدوان، بعد اقتحام منزله في بلدة عزون، وداهمت محلا تجاريا وقاعة أفراح في بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وفي رام الله؛ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله واعتقلت الشاب علي كاظم الحج محمد بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته إلى جانب اقتحام عدد من المنازل في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد هيثم عايد بعد اقتحام منزله في بلدة كفر مالك شرق رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب حازم محمد فرج المالحي (51 عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته في مخيم الدهيشة ببيت لحم، وسط مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم وخلال انسحابها.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال عددا من أحياء مدينة الخليل، منها “أبو كتيله، وواد الهريه، وباب الزاويه”، واعتقلت نور الدين التميمي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تفوح واعتقلت اسماعيل حمدي الترك بعد مداهمة منزله في منطقة عقبة تفوح، واقتحمت بلدة الظاهرية وعدة أحياء في مدينة يطا جنوبي الخليل ،وداهمت عدة منازل وفتشتها ونكلت بأصحابها.

وفي القدس المحتلة، أصيب أحمد حمدان (60 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر، قبل أن تعتقله في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.