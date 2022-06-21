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مواجهة أزمة الغذاء.. اقتراح أوروبي بتحويل أموال الى أفريقيا

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2022 4:12 مساءً
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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تصل رياح المعارك العسكرية في أوكرانيا الى أفريقيا، لكن ليس على شكل دماء. اذ إن نقص الإمدادات يهدد الأمن الغذائي لملايين الناس في القارة.

في هذا الاطار، اقترحت المفوضية الأوروبية دعم الدول الأفريقية الأكثر تعرضًا لأزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بأموال كانت مخصصة أصلا لمشاريع التنمية في أفريقيا ولم تُستخدَم بعد.

وتحتاج الدول الفقيرة الى ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا، المورد الحيوي للعديد منها، بسبب حصار الموانئ الأوكرانية جراء الغزو الروسي.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الاقتراح، إذا وافقت عليه حكومات الاتحاد الأوروبي، سيسمح بإنفاق 600 مليون يورو (633 مليون دولار) لتعزيز الدعم للدول الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء في أفريقيا ومنطقة الكاريبي وجزر المحيط الهادي.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لكسب التأييد في أفريقيا وإقناع الشركاء الأفارقة بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ليست مسؤولة عن نقص الغذاء وارتفاع أسعار الأسمدة.

الرئيس المصري: لمواجهة أزمة الغذاء في إفريقيا

الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، أكّد من جهته أن أزمة الغذاء التي تشهدها حاليا القارة الأفريقية تتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة، لمواجهة تداعياتها الخطيرة على سلامة واستقرار المجتمعات الأفريقية.

وخلال كلمة في افتتاح النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، قال السيسي: “أود تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حالياً لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الأفريقية في احتواء آثارها”.

كما شدّد على ضرورة “تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الأفريقية، فضلاً عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي”.

    المصدر :
  • رويترز

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