مواجهة إيرانية أمريكية في نوفمبر القادم!

وقع المنتخب الإيراني في مجموعة “مثيرة للجدل”، أسفرت عنها قرعة كأس العالم 2022، مساء اليوم الجمعة في الدوحة.

ووضعت القرعة المنتخب الإيراني، إلى جانب الولايات المتحدة وإنكلترا والمتأهل من الملحق الأوروبي، أي منتخب واحد من بين ويلز وأوكرانيا واسكتلندا.

وستواجه إيران “خصمها” السياسي، الولايات المتحدة، للمرة الثانية، بعد أن التقى الغريمان في مونديال 1998 في فرنسا، وانتصر وقتها المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1. كما ستتوجه أنظار العالم، حتى غير المهتمين بكرة القدم، إلى الدوحة يوم 29 تشرين الثاني، عندما تواجه إيران الولايات المتحدة في ختام المجموعة الثانية.

وتواجه إيران الولايات المتحدة “سياسياً” في عدة ملفات، أبرزها الاتفاق النووي وهجمات المجموعات التابعة لإيران على منشآت أميركية في الخارج.​

يشار إلى قرعة مونديال كأس العالم في نسختها الـ 23 وضعت قطر في المجموعة الأولى إلى جانب هولندا والإكوادور والسنغال بطلة أفريقيا، وسيواجه منتخب الدولة المضيفة نظيره الإكوادوري في المباراة الافتتاحية التي ستقام في 21 نوفمبر المقبل.

وستكون مهمة المنتخب السعودي صعبة بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وكذلك سيكون الحال بالنسبة لمنتخب تونس الذي سيواجه حامل اللقب منتخب فرنسا بالإضافة إلى الدنمارك والمتأهل من مباراة ملحق قارتي أميركا الجنوبية وأسيا ضمن المجموعة الرابعة.