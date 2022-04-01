السبت 1 رمضان 1443 ﻫ - 2 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مواجهة إيرانية أمريكية في نوفمبر القادم!

منذ 5 ساعات
الولايات المتحدة وإيران

الولايات المتحدة وإيران

A A A
طباعة المقال

وقع المنتخب الإيراني في مجموعة “مثيرة للجدل”، أسفرت عنها قرعة كأس العالم 2022، مساء اليوم الجمعة في الدوحة.

ووضعت القرعة المنتخب الإيراني، إلى جانب الولايات المتحدة وإنكلترا والمتأهل من الملحق الأوروبي، أي منتخب واحد من بين ويلز وأوكرانيا واسكتلندا.

وستواجه إيران “خصمها” السياسي، الولايات المتحدة، للمرة الثانية، بعد أن التقى الغريمان في مونديال 1998 في فرنسا، وانتصر وقتها المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1. كما ستتوجه أنظار العالم، حتى غير المهتمين بكرة القدم، إلى الدوحة يوم 29 تشرين الثاني، عندما تواجه إيران الولايات المتحدة في ختام المجموعة الثانية.

وتواجه إيران الولايات المتحدة “سياسياً” في عدة ملفات، أبرزها الاتفاق النووي وهجمات المجموعات التابعة لإيران على منشآت أميركية في الخارج.​

يشار إلى قرعة مونديال كأس العالم في نسختها الـ 23 وضعت قطر في المجموعة الأولى إلى جانب هولندا والإكوادور والسنغال بطلة أفريقيا، وسيواجه منتخب الدولة المضيفة نظيره الإكوادوري في المباراة الافتتاحية التي ستقام في 21 نوفمبر المقبل.

وستكون مهمة المنتخب السعودي صعبة بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وكذلك سيكون الحال بالنسبة لمنتخب تونس الذي سيواجه حامل اللقب منتخب فرنسا بالإضافة إلى الدنمارك والمتأهل من مباراة ملحق قارتي أميركا الجنوبية وأسيا ضمن المجموعة الرابعة.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيسان الروسي والبيلاروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عقوبات أمريكية جديدة تطال 120 كياناً في روسيا وبيلاروسيا
    الجزائر وإسبانيا
    الأزمة بين الجزائر وإسبانيا تتفاعل.. وسلاح الغاز يعود للواجهة
    الشرطة الألمانية
    ضابط احتياط ألماني يتجسس لصالح المخابرات الروسية!!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جيري ماهر
    جيري ماهر: مشروع سوا للبنان نموذجي وبهاء الحريري لن يكون رئيساً للحركة
    ضحايا جريمة أنصار
    القصة الكاملة لجريمة الأنصار عن “القاتل حسين وحبيبه الغناش”
    الدولار
    تزامناً مع انخفاض أسعار المحروقات… الدولار “على الواطي”