مواجهة ارتفاع الأسعار.. كاليفورنيا تدعم مواطنيها ماليًا

تسجّل الولايات المتحدة مستويات تضخم مرتفعة، ويتذمّر المواطنون من زيادة أسعار المواد والسلع والوقود، على غرار مختلف دول العالم الغارقة في الأزمات المماثلة نتيجة شح الإمدادت وسط تصاعد حدة الاضطرابات العالمية.

في هذا الاطار، من المقرر أن تحصل الأسر في كاليفورنيا على ما يصل إلى 1050 دولاراً كتعويض عن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم، وذلك بموجب اتفاق مبدئي بين الحاكم غافين نيوسوم والديمقراطيين في الهيئة التشريعية.

وعلى الرغم من أن اتفاق الإعفاء النقدي البالغ 9 مليارات دولار ليس نهائياً، فإن المشرعين يتفقون على عدد محدود من التغييرات الأخرى في السياسة الضريبية كجزء من حزمة ميزانية الدولة البالغة حوالي 235 مليار دولار. تشمل هذه البنود إعفاءً من ضريبة المبيعات لوقود الديزل واستثناء قروض برنامج حماية شيك الرواتب لعام 2021 من ضريبة الدخل الحكومية.

أمام المشرعين والحاكم الديمقراطي مهلة نهائية وهي الأول من يوليو المقبل للانتهاء من التفاصيل المتعلقة بخطة الإعانة النقدية، وسنّ الجزء الأكبر من حزمة ميزانية الدولة في الوقت المناسب للعام المالي الجديد. ومن المرجح أن يصوّت مجلسا الشيوخ والنواب على الحزمة في الأيام المقبلة.

بنود الاتفاق

بالإضافة إلى الإعفاء النقدي المباشر، يتفق المشرعون والحاكم على العديد من التغييرات الضريبية التي تم تضمينها في القوانين المصاحبة (A.B./S.B. 194, A.B./S.B. 201) التي تتماشى مع إجراء التمويل الأساسي. سوف يتضمن الاتفاق البنود التالية:

-إعفاء وقود الديزل من ضريبة المبيعات الحكومية بنسبة 3.9375% لمدة عام واحد، بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل واستخدام أموال الصندوق العام لتعويض 327 مليون دولار من الإيرادات المفقودة المخصصة لمشاريع النقل.

-تمديد برنامج الائتمان الضريبي ضمن مبادرة “كاليفورنيا تتنافس”، والذي يمنح ائتمانات ضريبية على الدخل للشركات التي تتوسع داخل الولاية أو تنتقل إليها، حتى عامي 2027-2028، ويعطي اهتماماً أكبر لمنح الائتمان الضريبي للشركات التي تنتقل من الولايات ذات القوانين المقيدة للإجهاض وحقوق المثليين.

-استثناء قروض برنامج حماية شيك الراتب المعفاة والصادرة بموجب قانون تمديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2021 من ضريبة الدخل الحكومية.

-السماح لمجلس ضرائب الامتياز بتخفيف العقوبات المفروضة على ممولي ضريبة الدخل الذين لا يقدمون أو يدفعون في الوقت المحدد إذا كانوا مخالفين لأول مرة.

-توسيع نطاق الأهلية للحصول على الائتمان الضريبي ضمن قانون “مين ستريت” (Main Street)، والذي يعد حافزاً للشركات الصغيرة لتوظيف أشخاص للمساعدة في التعافي من الوباء، بحيث لا يتعين عليهم المطالبة بالائتمان على العائد الأصلي.

-توسيع نطاق الأهلية للحصول على ائتمان ضريبة الدخل المكتسب والائتمان الضريبي للأطفال الصغار، وإنشاء ائتمان جديد للشباب بالتبني سابقاً بما يصل إلى 1176 دولاراً.