مواجهة النفوذ الصيني.. أميركا وتايلاند توقّعان اتفاقيات لتعميق العلاقات

وقّعت الولايات المتحدة وتايلاند اتفاقيات لتعميق العلاقات القوية بالفعل بين البلدين، حيث تكثف واشنطن جهودها لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في آسيا.

في السياق، تعهد وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” ووزير الخارجية التايلاندي “دون برامودويناي” بتعزيز الشراكات في مجال تغير المناخ وإنفاذ القانون والتعاون الأمني.

زيارة بلينكن تأتي بعد يوم واحد من لقائه وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” في إندونيسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

كما سيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا. وانخرط وانغ وزير خارجية الصين في دبلوماسية مكثفة في أنحاء آسيا في الأسابيع الأخيرة واجتمع مع برايوت يوم الثلاثاء.

في السياق، قال بلينكن: “نأخذ الشراكة بيننا بالكامل إلى القرن الحادي والعشرين”، مضيفًا أن تايلاند حليف مهم “في منطقة ترسم مسار القرن”.

وأرجأ بلينكن العام الماضي رحلة إلى تايلاند، أقدم حليف للولايات المتحدة في آسيا، بعدما أوقف جولة إقليمية عندما اكتُشفت حالة كوفيد-19 في الوفد الصحفي المصاحب له.

وزير الخارجية التايلاندي من جهته، قال: “لقد وضعنا الأساس لمدة 190 عاما قادمة”، بينما يستعد البلدان للاحتفال بمرور 190 عاما على علاقتهما في العام المقبل.

كما أشارت وزارة الخارجية الأميركية الى أن المحادثات مع برايوت ستشمل الأزمة في ميانمار وتوسيع نطاق التعاون.

وذكرت وزارة الخارجية أنه بعد تايلاند، سيتوقف بلينكن في طوكيو لتقديم التعازي للشعب الياباني بعد مقتل رئيس الوزراء السابق “شينزو آبي”.