مواجهة تهدد الاستقلال السياسي.. البرلمان الليبي يرفض إقالة رئيس مؤسسة النفط

رفضت لجنة الطاقة في البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له تحرك الحكومة لإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مما يعمق الصراع للسيطرة على شركة الطاقة التي تمثل صادراتها مصدرا للتمويل للدولة كلها.

وترتب على الأزمة السياسية في ليبيا هذا العام صراع يتمثل طرفاه في البرلمان ومقره في الشرق من جهة ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية ومقرها العاصمة طرابلس من جهة أخرى.

وأصبحت المواجهة بينهما تهدد بتقويض الاستقلال السياسي للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، وهي جهة تصدير النفط الوحيدة المقبولة من المجتمع الدولي.

ولم يتضح ما إذا كان الصراع للسيطرة على مؤسسة النفط سيكون له تأثير فيما يتعلق بالحصار المستمر الذي تفرضه الفصائل الشرقية على إنتاج النفط الليبي أو ما إذا كان سيؤثر على جوانب أخرى من أعمال الشركة.

وأصدر الدبيبة يوم الثلاثاء قرارا بعزل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ومجلس إدارته وتعيين محافظ البنك المركزي السابق فرحات بن قدارة مكانه.

ورفض صنع الله الخطوة قائلا إن الدبيبة لا يتمتع بأي سلطة لأن تفويض حكومة الوحدة الوطنية انتهى، وهي نفس الذريعة التي استخدمها البرلمان عندما عين حكومة جديدة في مارس آذار برئاسة فتحي باشاغا. ويرفض الدبيبة تسليم السلطة.

وكتب السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند على تويتر اليوم الخميس “نتابع بقلق بالغ التطورات المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط”، مضيفا أن المؤسسة حافظت على استقلالها السياسي وكفاءتها الفنية في عهد صنع الله.

وقالت لجنة الطاقة بالبرلمان في بيان إنها تعترف بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة صنع الله كمجلس شرعي واتهمت الدبيبة بإبرام ما وصفته بأنه صفقات سياسية مشبوهة.

ويقول محللون إن تعيين بن قدارة قد يكون محاولة من الدبيبة لاستمالة القائد العسكري في الشرق خليفة حفتر، وهو حليف قديم للبرلمان، وتفادي محاولة أخرى لتنصيب باشاغا وإدارته المنافسة في طرابلس بطريق القوة.

ونشب خلاف بين صنع الله ووزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون منذ شهور وقالت الوزارة اليوم الخميس إنها أكدت قرار تعيين مجلس إدارة جديد تشرف عليه.

وأدت المواجهة السياسية لفرض السيطرة على الحكومة إلى حصار هذا العام فرضته الفصائل المتحالفة مع حفتر الذي يطالب الدبيبة بالتنحي عن السلطة لصالح باشاغا.

وأدى الحصار إلى خروج 850 ألف برميل يوميا من السوق لكن المؤسسة الوطنية للنفط قالت هذا الأسبوع إنها ستستأنف الصادرات من ميناءين وتأمل في استئناف الإنتاج قريبا في بعض المنشآت الأخرى.