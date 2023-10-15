الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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مواجهة جديدة.. روسيا تتصدّى لمسيّرة أميركية فوق البحر الأسود

منذ ساعة واحدة
مقاتلات أميركية تحلق في سماء البحر الأسود - أرشيفية

مقاتلات أميركية تحلق في سماء البحر الأسود - أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أنّ موسكو أرسلت مقاتلة من طراز سوخوي-27، عندما اقتربت طائرة استطلاع أميركية مسيرة من طراز غلوبال هوك، من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وأضافت الوزارة أن الطائرة الأميركية ابتعدت عندما اقتربت منها الطائرة الروسية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المعين من روسيا، أنّ أسطول البحر الأسود الروسي يجري تدريبات بحرية باستخدام قاذفات الصواريخ قبالة سواحل المدينة.

وكتب ميخائيل رازفوغاييف اليوم الأحد على تطبيق تلغرام: “كل شيء هادئ في المدينة”.

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت اليوم الأحد، إن التلميحات في الغرب بأن الولايات المتحدة تستعد لحرب متزامنة مع كل من روسيا والصين هي هراء.

    المصدر :
  • رويترز

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