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مواجهة جوية: مقاتلات ألمانية تعترض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

منذ 7 دقائق
مقاتلات ألمانية

مقاتلات ألمانية

الأناضول
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أعلنت ألمانيا، أمس الأحد، 7 نيسان/أبريل الجاري، أن مقاتلات تابعة لقواتها الجوية اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق. بحسب وكالة رويترز.

وقالت القوات الجوية الألمانية في بيان نشرته عبر منصة إكس، إن مقاتلاتها العاملة في مهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أقلعت من قاعدة ليلفاردي الجوية في لاتفيا لاعتراض طائرة روسية من طراز “إليوشين إل-20” فوق بحر البلطيق.

وأشار البيان أن طائرة الاستطلاع الروسية كانت تحلق دون إشارة إرسال (ترانسبوندر).

وتشارك القوات الجوية الألمانية في مهمة الشرطة الجوية للناتو في منطقة البلطيق، والتي تحمي المجال الجوي لدول البلطيق، بخمس طائرات حربية من طراز يوروفايتر.

    المصدر :
  • وكالات

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