الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
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مواجهة خطرة فوق سوريا.. روسيا تستهدف مسيرة أميركيّة بقذيفة نارية

منذ 8 ثواني
مسيرة أمريكية- أرشيفية

مسيرة أمريكية- أرشيفية

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أعلن الجيش الأميركي أنّ طائرة مقاتلة روسيّة أصابت طائرة مسيرة أميركية بقذيفة نارية وألحقت أضرارًا “بالغة” بإحدى مراوحها الدافعة أثناء تحليقها فوق سوريا، في أحدث ضربة قريبة المدى تنفذها طائرة عسكرية روسية في المنطقة.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الطائرات الروسية زادت خلال الأشهر الماضية من وتيرة مواجهاتها الخطرة مع الطائرات العسكرية الأميركية فوق سوريا، حيث تنتشر قوات من البلدين.

وأضاف الجيش الأميركي في بيان: “أصاب مقذوف ناري روسي الطائرة (المسيرة) الأميركية إم.كيو-9 مما ألحق أضرارا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة”.

وأضاف البيان: “لحسن الحظ، تمكن طاقم إم.كيو-9 من الحفاظ على تحليقها وإعادة الطائرة بسلام إلى قاعدتها”.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن السبب الذي دفع روسيا لتصعيد تحركاتها العدوانية في الأجواء السورية لا يزال غير معروف.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي في تصريحات للصحافيين في وقت سابق من هذا الشهر: “هناك زيادة طفيفة في هذه (التحركات) لكن لن أبالغ في تقديرها كثيرا. أعتقد أن قواتنا لديها قواعد اشتباك مناسبة وسلطات للدفاع عن نفسها”.

    المصدر :
  • رويترز

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