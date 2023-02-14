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"مواجهة روتينية" بين مقاتلات أميركية وروسية

منذ 16 دقيقة
مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأميركية

مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأميركية

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “بنتاغون”، الثلاثاء، أن 4 مقاتلات روسية دخلت المنطقة الدفاعية الأميركية قرب ولاية ألاسكا، من دون أن تخرق المجال الجوي الأميركي، الإثنين.

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت طائرات مقاتلة من أجل اعتراض الطائرات الروسية، في واقعة وصفها المسؤولون بـ”مواجهة روتينية” لا تتعلق بسلسلة الأجسام المجهولة الطائرة التي أسقطتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في بيان، إن الطائرات الروسية الأربع دخلت منطقة الدفاع الجوي الأميركي الإثنين، وظلت خارج المجال الجوي الأميركي والكندي.

وأوضحت أن طائرتين “إف 16” أميركيتين اعترضتا الطائرات الروسية، حيث اقتربتا منها لتحذيرها.

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