مواجهة مرتقَبة في مجلس الأمن بشأن توصيل مساعدات لسوريا من تركيا

من المتوقّع أن يشهد مجلس الأمن مواجهة الجمعة 8 تموز، حول ما إذا كان سيسمح بتوصيل مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى نحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة مدة ستة أشهر أم لعام واحد.

وينتهي يوم الأحد تفويض الأمم المتحدة لعملية المساعدة التي استمرت ثماني سنوات. وبعد مفاوضات مساء الخميس 7 تموز، شهدت خلافًا بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، وافق المجلس المؤلف من 15 عضوا على العودة للاجتماع الجمعة لإجراء مزيد من المحادثات.

في السياق، أشار نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة “دميتري بوليانسكي” الى أن موسكو تريد تجديد عملية المساعدة مدة ستة أشهر فقط وتطلب من المجلس بعد ذلك تبني قرار جديد لتمديدها ستة أشهر أخرى.

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس جرينفيلد” قالت للصحفيين: “ستة أشهر تنتهي في يناير، أي في منتصف الشتاء، وهو أسوأ وقت ممكن”.

وأضافت توماس جرينفيلد، التي زارت المعبر الحدودي التركي الشهر الماضي لتقييم عملية المساعدة: “لا يوفر قرار مدته ستة أشهر اليقين والثقة اللذين يحتاجهما اللاجئون السوريون والمنظمات غير الحكومية (جماعات الإغاثة) للاستمرار في التخطيط وتقديم الدعم”.

ومن شأن نص صاغته أيرلندا والنرويج في محاولة لإيجاد حل وسط، وعُمم الخميس، أن يجدد عملية المساعدة لمدة عام ويطلب من المجلس تبني قرار جديد إذا كان التفويض سينتهي بعد ستة أشهر.

الى ذلك، قالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة “جيرالدين بيرن ناسون” للصحفيين إنها ستواصل العمل خلال الليل و”آمل أن أعود في الصباح ومعي حل”.

وتصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة العابرة للحدود قضية خلافية منذ عدة سنوات.

وفي عام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.

هذا وناشد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” المجلس الشهر الماضي تمديد موافقته على توصيل المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا، قائلا: “لا يمكننا التخلي عن شعب سوريا”.