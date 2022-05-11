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موارد الطاقة الروسية.. لافروف: لدينا ما يكفي من المشترين لبيعها!

منذ يوم واحد
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن بلاده لديها ما يكفي من المشترين لمواردها من الطاقة خارج نطاق الدول الغربية، وذلك في الوقت الذي تحاول دول الاتحاد الأوروبي تقليص اعتمادها بشكل حاد على النفط والغاز الروسيين.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي في مسقط بعد محادثات مع نظيره العماني “دع الغرب يدفع أكثر مما كان يدفع روسيا الاتحادية، ودعه يشرح لشعوبه لماذا يجب أن يصبحوا أفقر”.

وعقد وزيرا خارجية روسيا وسلطنة عمان، سيرغي لافروف وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مسقط، الأربعاء.

وأشار لافروف إلى إن الطرفين بحثا مجمل العلاقات الثنائية، بما فيها الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكمل لافروف: “أبلغنا الأصدقاء العمانيين عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأبعادها الجيوسياسية”.

وأكد لافروف أن “أهداف عمليتنا في أوكرانيا واضحة وتتمثل في بالدرجة الأولى في حماية سكان دونباس وضمان عدم تحول أوكرانيا بدعم من الغرب إلى مصدر تهديد عسكري لروسيا”.

وقال لافروف: “فتحنا يوميا ممرات إنسانية.. لكن المتطرفون الأوكرانيون منعوا خروج المدنيين”.

وأضاف: “الأمم المتحدة للأسف أضاعت الفرصة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا خلال السنوات السبع الماضية”.

    المصدر :
  • رويترز
  • سكاي نيوز

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