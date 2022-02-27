“مواقفنا تثبت ذلك”.. الخارجية الأميركية: لن نتخلّى عن أوكرانيا

يشعر الرئيس الأوكراني انه ترك وحيدا في مواجهة الغزو الروسي من دون مساندة الغرب او قوات حلف شمالي الأطلسي، فيما يؤكّد القادة الغربيون عدم تخليهم عن أوكرانيا.

وفي هذا الشأن، أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن “نسف كل السبل الدبلوماسية، وضرب كل الجهود السابقة عرض الحائط”.

وجاءت تصريحات وربيرغ في مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية”، تعقيبا على دعوات استئناف الحوار مع روسيا حاليا، لوقف التصعيد العسكري في أوكرانيا.

وقد ردّ الجانب الاوكراني على اتهامات موسكو بأن أوكرانيا لا تستجيب لدعوات الحوار، بأن بلاده لم ترفض المفاوضات، موضحا أن “أوكرانيا جهزت موقفها التفاوضي، في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ”.

“الدبلوماسية خيارنا منذ أشهر”

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على خيار الدبلوماسية، قائلا: “ان الدبلوماسية كانت خيارنا منذ أشهر، وكنا نبذل قصارى جهدنا لإنجاح المساعي الدبلوماسية وكان هناك الكثير من المحادثات بيننا وبين جميع حلفائنا وحتى مع الجانب الروسي، ولكن الآن كل شيء تغير بسبب روسيا وبسبب حربها الوحشية على أوكرانيا”، لافتا إلى ما ذكره الرئيس جو بايدن بأنه لا نية للتحدث مع نظيره الروسي.

وقال وربيرغ إن “بوتن هو الذي رفض كل جهد حسن النية بذلته الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا لمعالجة مخاوفنا الأمنية المتبادلة من خلال الحوار وتجنب الصراع غير الضروري والمعاناة الإنسانية”، مؤكدا ان “الرئيس الروسي اختار الحرب وسيتحمل الآن العواقب التي تشمل ضربات كبيرة لروسيا على المدى القصير ولطموحاته على المدى الطويل”.

“لن نتخلى عن أوكرانيا”

وعن استمرار الدعم الاميركي لأوكرانيا، شدد متحدث الخارجية الأميركية على أن الولايات المتحدة وحلفاءها “لم ولن يتخلوا عن أوكرانيا، ومواقفنا واجراءاتنا الحاسمة والسريعة تثبت ذلك”، ذاكرا أن بلاده كانت مهتمة بهذه الأزمة حتى من قبل أن تصبح أزمة منذ شهور طويلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة إحدى الدول التي ناقشت هذا الملف بشكل علني وبكل شفافية في كل المحافل الدولية، وقامت بحشد الحلفاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم وليس فقط من القارة الأوروبية لدعم أوكرانيا، وهذا بالتأكيد هو موقف الحليف، وليس موقف دولة تتخلى عن أوكرانيا.

وتساءل وربيرغ: “لماذا شنّت روسيا حربا اختيارية وغير ضرورية مثل هذه ضد أوكرانيا وضد الشعب الأوكراني؟ ولماذا تسكت بعض الدول عن تنمر روسيا؟”، مشيرا الى ان “مساعدات اميركا لأوكرانيا مستمرة، وقال: “نحن على اتصال وثيق جداً بالقادة الأوكرانيين بشكل يومي بل حتى على مدار اليوم”.