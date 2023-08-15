مواقف متباينة في حكومة نتنياهو بسبب احتجاجات قوات الاحتياط

تباينت اليوم الثلاثاء، مواقف وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تعامل الجيش مع قوات الاحتياط المحتجّة على التعديل القضائي الذي اقترحه الائتلاف الحكومي، وذلك في ظلّ مخاوف متزايدة إزاء جاهزية إسرائيل العسكرية.

ويقول قادة الاحتجاجات إنّ الآلاف من قوات الاحتياط توقفوا عن الذهاب إلى وحداتهم، ومن بينهم المئات من الطيارين والملاحين بسلاح الجو الذين يعني تغيبهم عن الطلعات التنشيطية الأسبوعية احتمال أن يصبحوا غير مؤهلين للقتال بحلول الشهر المقبل.

وقال دافيد أمسالم الذي يشغل منصبًا كبيرًا في وزارة العدل لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “ثمة تمرد في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي، وأي جيش يتعامل مع المتمردين بالطريقة التي ينبغي التعامل بها معهم”.

وأضاف أمسالم: “بعد 15 أو 20 أو 30 عامًا، سيُدرّس ذلك في كتب التاريخ التي ستذكر من كان رئيس الأركان العامة ومن كان قائد سلاح الجو”.

ووجه نواب في الكنيست من ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف انتقادات مماثلة. وقاد الائتلاف في يناير/ كانون الثاني مسعى لتعديل النظام القضائي تسبب في اندلاع احتجاجات غير مسبوقة وقوبل بانتقادات من حلفاء غربيين.

وقوبلت تصريحات أمسالم باستهجان فوري من وزير الدفاع يوآف جالانت ومن نتنياهو في وقت لاحق.

ونشر جالانت على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): “إن لم تتمالكوا أنفسكم، فهاجموني، وزير الدفاع، أنا المسؤول عن رئيس الأركان العامة وقائد سلاح الجو”.

ونشر جالانت في وقت لاحق صورًا تجمعه بقائد سلاح الجو تومر بار في قاعدة (رامون) الجوية بالإضافة إلى مقطع فيديو قال فيه لطيارين إنه يدعمهم بشكل كامل.

ونشر نتنياهو في وقت لاحق بيانًا مشتركًا مع جالانت قال فيه إنّ الاثنين متفقان تمامًا في دعمهما لقادة الجيش الإسرائيلي وإن كليهما يرفضان بشدة مهاجمة قادة الجيش.

كان نتنياهو قد قال في مارس/ آذار إنه سيعزل جالانت من منصبه بعدما عارض علنا مساعي التعديلات القضائية لكنه أبقى عليه في نهاية المطاف.

وأدى امتداد معركة التعديلات القضائية إلى القوات المسلحة لتفاقم أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسرائيل منذ أعوام إذ لطالما نظر الإسرائيليون إلى القوات المسلحة على أنها مؤسسة جامعة بلا أي انحياز سياسي.

ويقول الجيش حتى الآن إن تأثير احتجاج قوات الاحتياط “محدود”، مشيرًا إلى خسارة خدمات بعض المعلمين المخضرمين بمدرسة الطيران بسلاح الجو.

وفي الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل مواجهات محتملة مع إيران ولبنان والفلسطينيين، اجتمع نتنياهو يوم الأحد مع قادة الجيش للتشاور وبعدها خفتت حدة استنكاره نوعًا ما لاحتجاج قوات الاحتياط.