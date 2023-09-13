موانئ أوكرانيا تحت القصف.. تضرر 100 منشأة منذ 18 يوليو

قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الأربعاء، إن أكثر من 100 من مرافق البنية التحتية للموانئ تضررت في الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية منذ 18 يوليو تموز.

وأضاف أن صادرات الحبوب الأوكرانية انخفضت بنحو ثلاثة ملايين طن شهريا منذ ذلك التاريخ، أي بعد يوم واحد من انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي تدعمه الأمم المتحدة.

وأعلنت كييف أنّ مسيّرات روسية قصفت فجر الأربعاء ميناء إسماعيل الواقع في جنوب أوكرانيا على نهر الدانوب ممّا أدّى لتضرّر منشآت مرفئية وسقوط ستّة جرحى، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا هاجمت سيفاستوبول بعشرة صواريخ كروز و3 طائرات مسيرة.

وفي منشور على تطبيق “تليغرام”، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر صباح الأربعاء إنّ “أسراباً من الطائرات المسيّرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. (…) تمّ تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفئية وغيرها من (البنى التحتية) المدنية”.

وأضاف أنّ “ستّة مدنيين” أصيبوا بجروح في هذا القصف ونقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ حالة ثلاثة منهم خطرة. وكان كيبر دعا السكّان خلال الليل إلى البقاء في أماكن آمنة إلى حين انتهاء حالة الاستنفار الجوي.

وإسماعيل، إلى جانب ريني، أحد أكبر المواني النهرية في أوكرانيا للحبوب ويقعان على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا.

ومنذ انسحابها من اتّفاق تمّ التوصّل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانٍ في جنوب أوكرانيا، كثّفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضمّ بنى تحتية ومواني تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها.