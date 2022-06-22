الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
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موجة جديدة من كورونا تضرب فرنسا

منذ 43 دقيقة
كورونا في فرنسا

كورونا في فرنسا

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أفاد المسؤول عن برنامج التطعيم في فرنسا “آلان فيشر” بأن البلاد تواجه موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 بسبب متحورات جديدة من فيروس كورونا المسبب للمرض، فيما وصلت الإصابات اليومية الجديدة إلى ذروتها في شهرين تقريبا الثلاثاء 21 حزيران عند أكثر من 95 ألفا.

وفي حديثه على القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي، قال إنه لا يوجد شك في أن الأعداد الكبيرة من الإصابات عادت مرة أخرى في فرنسا، مضيفًا أنه يؤيد شخصيا إعادة فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام.

وقال فيشر “السؤال هو: ما شدة هذه الموجة؟”

الى ذلك، ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنّ دولًا أوروبية أخرى، خاصة البرتغال، تشهد أيضا زيادة في إصابات كورونا بسبب متحورين فرعيين من المتحور أوميكرون.

وارتفعت الإصابات الجديدة في فرنسا بشكل مطرد منذ نهاية أيار.

كما زاد إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا 56 وفاة الثلاثاء ليصل إلى 149162 حالة.

    المصدر :
  • رويترز

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