موجة جوع عالمية.. الأمين العام للأمم المتحدة يشعر “بقلق بالغ”

تتواصل المخاوف الدولية بشأن أزمة غذاء تهدد العالم، لا سيما المناطق الأكثر فقرًا، نتيجة الحرب الأوكرانية التي أدّت الى نقص إمدادات القمح والزيوت والحبوب. كما يزيد إقفال الموانئ الاساسية في المناطق الأوكرانية صعوبة تصريف المواد الغذائية الى الأسواق العالمية.

في هذا الشأن، لفت الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” اليوم الأربعاء الى أنه يشعر بقلق بالغ من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم، بسبب نقص الغذاء نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وقال غوتيريش، متحدثًا إلى جانب مستشار النمسا ووزير الخارجية في فيينا، إن المحادثات جارية لإجلاء مزيد من المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضاف “… يتعين علي القول إنني قلق للغاية، خاصة مع زيادة خطر الجوع في أجزاء مختلفة من العالم بسبب الوضع المأساوي الذي نواجهه في ما يتعلق بالأمن الغذائي نتيجة للحرب في أوكرانيا”.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة، فيما حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في أفريقيا.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط في تعطيل الشحن في البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للحبوب والسلع الأخرى، مما أدى إلى تضييق الخناق على حركة الصادرات من أوكرانيا وروسيا.

وكان قادة المنظمات الدولية، صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، دعوا في وقت سابق إلى العمل بسرعة على خطة عمل جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، في حدث عُقد كجزء من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي “من الضروري حقا دفعها للتحرك حتى نتجنب موت أناس دون داع”.

رئيس البنك الدولي “ديفيد مالباس” بدوره، لفت الى أنّ إحدى الخطوات الحاسمة ستكون الحصول على مزيد من الشفافية حول مخزونات البلدان الغذائية لمساعدة الأسواق على العمل بشكل أفضل.