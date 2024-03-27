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موجة حرائق بغابات المكسيك تودي بحياة 4 أشخاص

منذ 52 دقيقة
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ذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين اليوم الأربعاء أن موجة حرائق بغابات في المكسيك أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل.

وقال الرئيس إن الوفيات المسجلة كانت جميعها في ولاية مكسيكو المحيطة بالعاصمة والأكثر كثافة سكانية في البلاد.

ويوجد حاليا نحو 116 حريقا نشطا في غابات بجميع أنحاء المكسيك.

وتسنى توثيق نحو 400 حريق حتى 15 مارس آذار امتدت إلى نحو 32 ألف فدان، كما سُجل بعض الحرائق في أقصى الجنوب بولاية تشياباس على الحدود مع جواتيمالا.

وتشير بيانات رسمية إلى أن الحرائق تعود لأسباب منها إشعالها عمدا فضلا عن الأنشطة الزراعية.

    المصدر :
  • رويترز

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