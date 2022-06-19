موجة حر استثنائية.. إجلاء 700 شخص في حريق غابات قرب برلين

أعلنت السلطات الألمانية إجلاء ما يقارب 700 شخص قرب برلين بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار بينما تضرب موجة حر استثنائية البلاد وجزءًا من أوروبا.

وفي حديث لوكالة فرانس برس، اشار متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك الى إخلاء “ثلاثة أحياء” في مدينة تريوينبرايتزن الواقعة في براندنبورغ المحيطة بالعاصمة الالمانية أي “حوالى 700 شخص”.

وأتى الحريق اعلى حوالى مئة هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية تريوينبرايتزن حيث يعيش ثمانية آلاف نسمة.

وكتبت رئاسة البلدية على تويتر متوجهة الى سكان الحي: “نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم (…) هذا ليس اختبارا”.

وفي 2018 شهدت هذه المنطقة حريقًا التهم 400 هكتار من الغابات.

والرياح القوية تساهم خصوصا في انتشار الحريق بسرعة وتجعل عمل قوات التدخل صعباً، بحسب السلطات.

وتقدم عدة مروحيات تابعة للشرطة الفدرالية والجيش دعمًا جويا لعناصر الإطفاء، وتجلب المياه من بحيرة قريبة من المنطقة وفقا لصور نشرها الجيش الألماني.

ويأتي هذا الحريق في وقت يشهد قسم من ألمانيا وأنحاء أخرى في أوروبا موجة حر استثنائية غير مسبوقة منذ أيام.