موجة حر بالهند تهدد نسبة الإقبال في الانتخابات الأكبر في العالم

من المحتمل أن تصبح أكبر انتخابات في العالم هي أكثرها حرارة أيضا، إذ يدلي ناخبو الهند اليوم السبت 25 أيار/مايو 2024، بأصواتهم في المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات بينما من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في العاصمة نيودلهي.

ويحق لأكثر من 111 مليون شخص في 58 دائرة انتخابية في ثماني ولايات ومناطق اتحادية التصويت في المرحلة السادسة من الانتخابات العامة المكونة من سبع مراحل، بما في ذلك منطقة العاصمة وولايتي أوتار براديش وبيهار شمال البلاد.

ويشعر المسؤولون بالقلق من أن موجة الحر في أجزاء من شمال الهند، بما في ذلك دلهي وولاية هاريانا المجاورة، يمكن أن تثني الناخبين عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع والوقوف في الطوابير في انتخابات شهدت نسبة مشاركة متدنية في وقت سابق.

وقال بي كريشنامورثي كبير مسؤولي الانتخابات في دلهي لرويترز “هناك قلق، لكننا نأمل في أن يتغلب الناس على الخوف من موجة الحر ويأتوا ويدلوا بأصواتهم”.

ومن المرجح أن يفوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بفترة ثالثة على التوالي في المنصب، وهو ما لم يحظ به من قبل سوى بطل الاستقلال جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند.

وبدأت مراحل التصويت في 19 أبريل نيسان وستستمر حتى الأول من يونيو حزيران، ومن المقرر فرز الأصوات في الرابع من يونيو حزيران.

وشهدت المراحل الأولى من الانتخابات نسبة مشاركة منخفضة، لكنها تحسنت بعد أن حثت لجنة الانتخابات ومشاهير وسياسيون الناس مرارا على التصويت.

ودعا مودي الناخبين، وخاصة النساء والشباب، إلى “التصويت بأعداد كبيرة” في رسالة عبر منصة إكس صباح اليوم السبت. وقال “تزدهر الديمقراطية عندما يشارك الشعب وينشط في العملية الانتخابية”.

ونشرت لجنة الانتخابات الآلاف من المسعفين ومعهم إمدادات أدوية وأملاح الترطيب الفموية في مراكز الاقتراع في دلهي. كما تم تجهيز مراكز الاقتراع بماكينة نثر الرذاذ ومناطق الانتظار المظللة وأجهزة توزيع المياه الباردة من “أجل الناخبين الذين قد يضطرون إلى الانتظار في طوابير لساعات في ظروف الحرارة الشديدة.