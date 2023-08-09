موجة حر ثالثة تضرب إسبانيا

من المتوقع أن تبلغ موجة الحر الثالثة هذا الصيف في إسبانيا ذروتها اليوم الأربعاء إذ تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في وسط وجنوب البلاد فيما تحذر السلطات من مخاطر اندلاع حرائق الغابات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الرسمية إن درجة الحرارة قد ترتفع أيضا إلى 40 درجة مئوية في إقليم الباسك بشمال شرق إسبانيا، وهي منطقة لا تشهد ارتفاع الحرارة إلى ذلك الحد.

وحذرت الهيئة مما يسمى بالعواصف الجافة، التي يصاحبها رعد وبرق دون هطول أمطار، في عدة أجزاء بالبلاد.

وتعاني دول جنوب أوروبا من درجات حرارة قياسية هذا الصيف، مما دفع السلطات إلى التحذير من المخاطر الصحية خاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى.

وقال روبن ديل كامبو المتحدث باسم هيئة الأرصاد الإسبانية “الأربعاء سيكون أشد الأيام فيما يتعلق بدرجات الحرارة”.

وأدت موجات الحر التي سجلت في إسبانيا وأوروبا بشكل عام هذا الصيف إلى تفاقم الجفاف مما تسبب في خفض مستويات مخزونات المياه مع زيادة تبخر المياه واستهلاكها ودفع السلطات في إقليم قطالونيا إلى فرض قيود جديدة على استخدام المياه.