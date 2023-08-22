موجة حر جديدة.. حرائق الغابات تستعر في اليونان وإسبانيا وإيطاليا

يشهد العالم على ارتفاع كبير وغير مسبوق في درجات الحرارة، فيما تستمر موجة حرائق الغابات في عدد كبير من الدول الاوروبية، هذا وتعاني اليونان منذ ايام من حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة وسط موجة حر جديدة ضربت جنوب أوروبا، هذا وأجلت السلطات في اليونان عشرات المرضى من المستشفيات ونقلتهم على متن عبَّارة في مدينة ألكسندروبوليس الساحلية الثلاثاء لإبعادهم عن الحرائق.

وحثت السلطات السكان على تجنب الأماكن التي ترتفع بها درجات الحرارة مع معاناة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلدان أخرى من الحرارة والجفاف مصحوبين بهبوب رياح وهو ما ربطه العلماء بتغير المناخ.

ويكافح رجال الإطفاء حرائق اندلعت في إسبانيا وإيطاليا أيضا.

وأجلت السلطات 65 مريضا، بينهم أطفال حديثو الولادة، من المستشفى الجامعي في مدينة ألكسندروبوليس الواقعة في شمال شرق اليونان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 22\8\2023 ونقلتهم على متن عبَّارة تم تزويدها بالمعدات والأدوات الطبية. كما نقلت سيارات الإسعاف بعض المرضى من عيادة قريبة.

وقالت الممرضة نيكوس جيوكتسيديس “أعمل في هذا المجال منذ 27 عاما ولم أر قط شيئا كهذا. نقالات في كل مكان، ومرضى هنا وحقن وريدية هناك… الأمر يشبه الحرب أو انفجار قنبلة”.

وأجلت السلطات تجمعات عدة من منطقة إيفروس مترامية الأطراف قرب الحدود مع تركيا وحذرت من مخاطر اندلاع حرائق جديدة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إنه عُثر على جثة محترقة لرجل يُعتقد أنه مهاجر في منطقة ريفية بالقرب من ألكسندروبوليس أمس الاثنين.

حرائق غابات في إسبانيا وإيطاليا

تكافح السلطات في إسبانيا للسيطرة على حريق غابات ضخم اندلع في جزيرة تينيريفي منذ أسبوع.

والتهمت النيران 15 ألف هكتار في 12 بلدية، مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا إن درجات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية أو تتجاوزها في مناطق كبيرة جنوب غربي شبه جزيرة أيبيريا‭‭‭ ‬‬‬وإلى الشمال الشرقي منها.

وفي إيطاليا، قال رجل الإطفاء أليساندرو فيتاليانو لرويترز إن السلطات أجلت نحو 700 شخص بعد اندلاع حريق أمس الاثنين في جزيرة إلبا بإقليم توسكان، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.

ونجحت جهود السيطرة على الحريق رغم أنه في منطقة يصعب الوصول إليها.

وأتى الحريق على ما مجموعه 14 هكتارا حتى الآن. وقالت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية إن من المتوقع أن يعود الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم إلى منازلهم في المساء. ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

وفي فرنسا، أصدرت السلطات تحذيرا باللون الأحمر، وهو الأكثر خطورة، في أربع مناطق بجنوب البلاد. ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح للسلطات بإلغاء بعض الفعاليات وإغلاق المرافق العامة إذا لزم الأمر.