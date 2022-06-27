موجة حر غير اعتيادية.. اليابان تستعد لأزمة كهرباء

تستعد اليابان لاحتمال مواجهة أزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد وانتهاء موسم الأمطار في منطقة طوكيو في وقت مبكر جدا، مما أثار مخاوف من صيف طويل حار وسط ارتفاع أسعار الوقود.

وحذّرت الحكومة اليابانية من أن إمدادات الطاقة الكهربائية في منطقة طوكيو ستواجه ضغوطًا الإثنين 27 حزيران، مع تعرض المنطقة لارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي.

ودعا المسؤولون إلى الحفاظ على الكهرباء ولا سيما في فترة ما بعد الظهر.

وأدى تصاعد أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الوقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جعل الحياة صعبة على المستهلكين اليابانيين قبل أقل من أسبوعين من انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان.

وقد يؤدي نقص الطاقة إلى تقليص فرص فوز الحزب الحر الديمقراطي الحاكم الذي يتعرض بالفعل لانتقادات بسبب طريقة تصديه لارتفاع أسعار المستهلكين.

وفي وقت سابق، أطلقت الحكومة اليابانية أول تحذير من نوعه بشأن أزمة الطاقة، حيث حثت المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء، في الوقت الذي تهدد فيه موجة الحر غير الاعتيادية بالتأثير بصورة سلبية على إمدادات الكهرباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت مرسومًا تطالب فيه بالحد من استخدام الكهرباء لأقصى درجة من الساعة الثالثة بعد منتصف يوم الأحد 26 حزيران حتى السادسة بالتوقيت المحلي الاثنين، في المناطق التي تغطيها شركة طوكيو إليكتريك باور، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة لأعلى من التوقعات السابقة.

وسجلت المناطق حول طوكيو درجات حرارة أقل من 35 درجة مئوية الأحد، وهى درجة مرتفعة غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام.