الجمعة 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 7 يونيو 2024 |
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موجة حر غير مسبوقة تؤثر على نمو محاصيل الحبوب في أوكرانيا

منذ 10 دقائق
محاصيل الحبوب الشتوية في أوكرانيا

محاصيل الحبوب الشتوية في أوكرانيا

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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الجمعة إن محاصيل الحبوب الشتوية في البلاد ستنضج قبل موعدها بأسبوعين على الأقل بسبب ارتفاع درجات الحرارة على نحو غير معتاد في معظم المناطق في أواخر مايو أيار وأوائل يونيو حزيران.

ويأتي القمح الشتوي على رأس إنتاج القمح في أوكرانيا منذ فترة طويلة، ويمثل نحو 95 بالمئة من إجمالي المحصول. وتزرع أوكرانيا أيضا مساحة كبيرة من الشعير الشتوي.

وقالت الوزارة في تقرير “سيبدأ القمح الشتوي في النضوج خلال العام الحالي في منتصف يونيو حزيران ويستمر حتى أوائل يوليو تموز، أي قبل فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أسبوعين ونصف من متوسط مواعيده منذ سنوات طويلة”.

وأشارت الوزارة إلى أن الظروف الجوية لنمو محاصيل الحبوب الشتوية والربيعية في نهاية مايو أيار وأوائل يونيو حزيران “مرضية بوجه عام”.

وشهدت أوكرانيا عدة موجات من الصقيع في الفترة من الأول وحتى 16 من مايو أيار.

وأعلنت روسيا اليوم الجمعة حالة طوارئ اتحادية في 10 مناطق بسبب الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجة الصقيع التي ضربت البلاد في مايو أيار.

وروسيا وأوكرانيا هما المنتجان الرئيسيان للحبوب في منطقة البحر الأسود.

وقالت وزارة الزراعة إنها أبقت على توقعاتها لمحصول الحبوب في العام الجاري عند 52.4 مليون طن متري رغم سوء الأحوال الجوية في مايو أيار.

وتماشيا مع توقعات الوزارة، يمكن لأوكرانيا حصاد 19 مليون طن من القمح هذا العام مقارنة مع 22.5 مليون طن في عام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

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