موحدي كرماني يتسلم رئاسة مجلس الخبراء في إيران بعد وفاة رئيسي

انتخب أعضاء مجلس خبراء القيادة المكون من 88 رجل دين في إيران، اليوم الثلاثاء، 21 أيار/مايو الجاري، رجل الدين المتشدد موحدي كرماني رئيسًا للمجلس لمدة عامين.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، حصل كرماني، البالغ من العمر 93 عامًا، على 55 صوتًا من أعضاء مجلس خبراء القيادة، وذلك في ظل غياب اثنين من أعضاء المجلس، هما: إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية، وآية الله محمد علي آل هاشم.

وجاء انتخاب كرماني، وهو الأكبر سنًّا من بين الأعضاء، كما تم انتخاب أبو القاسم وافي نائبًا له، وانتخاب محمد رضا فلاح تفتي ومحمد حسين بياتي أمينين للسر في الدورة الحالية لمجلس الخبراء.

جاء ذلك بعد أن لقي رئيسي وآل هاشم مصرعهما يوم الأحد جراء تحطم مروحية رئاسية تقل مسؤولين إيرانيين في شمال غرب البلاد.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس الخبراء، سيتولى مهدي كرماني رئاسة هذا المجلس لمدة عامين، على أن يتم الانتخاب مجددًا أو التمديد له.

وعقد الاجتماع الأول للدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة بعد يوم واحد من نبأ وفاة إبراهيم رئيسي، بحضور المسؤولين الحاليين والسابقين في الجمهورية الإيرانية، ومن بينهم محمود أحمدي نجاد ومحمد باقر قاليباف.

وأعلنت إيران أمس الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.