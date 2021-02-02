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موديرنا تتجه إلى تعبئة القوارير بجرعات إضافية من لقاح كورونا

2 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 11:32 صباحًا
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

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تحاول شركة موديرنا تخفيف أزمة التصنيع مع اقتراب الشركة من إنتاج ما يقرب من مليون جرعة من لقاح كورونا يوميًا ، لذلك كشفت موديرنا عن إقتراحها المتمثل في ملء قوارير بجرعات إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت موديرنا في بيان: “تقترح الشركة تعبئة قوارير بجرعات إضافية من اللقاح تصل إلى 15 جرعة مقابل الجرعات العشر الحالية”.

وقالت الشركة: “ستحتاج موديرنا إلى إجراء مزيد من المناقشات مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية لضمان موافقة الوكالة على هذا النهج قبل التنفيذ”.

وقال رئيس شركة موديرنا، ستيفن هوغ، في البيان إن الجرعات الإضافية ستساعد في معالجة القيود المفروضة على سعة القوارير.

وبدأ توزيع لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا، في ديسمبر، بعد الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، مما يجعله ثاني لقاح يحصل على الموافقة في الولايات المتحدة لمكافحة وباء كوفيد-19، بعد لقاح شركة فايزر.

واعتبارًا من صباح الاثنين، قامت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بإعطاء 32222402 جرعة من لقاحات COVID-19كوفيد-19 ووزعت 49936450 جرعة.

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