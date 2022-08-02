الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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موديز تحذر من المخاطر الائتمانية في أوروبا بسبب تقليص الغاز الروسي

منذ 37 دقيقة
شركة غازبروم الروسية

شركة غازبروم الروسية

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قالت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية الاثنين إن استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا.

وأضافت أن النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا بين الدول الأكثر انكشافا على وقف إمدادات الغاز الروسي.

وقالت موديز إن التأثير الائتماني لوقف جزئي أو كلي لإمدادات الغاز الروسي في أوروبا سيكون متباينا من قطاع إلى آخر.

وأضافت أنها توقعاتها الأساسية المعدلة لمنطقة أوروبا لا تشمل وقفا كاملا لإمدادات الغاز من روسيا.

وتقول موديز إنها تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو سينمو 2.2 بالمئة في 2022 و0.9 بالمئة في 2023، انخفاضا من تقديراتها في مايو أيار البالغة 2.5 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

يشار إلى أنه وفي 25 يوليو الماضي، أعلنت “غازبروم” أنها ستخفض الإمدادات بحوالي 20 في المئة من إمكانيات خط الأنابيب، اعتبارا من الأربعاء، بسبب “مشكلة تقنية” في إحدى التوربينات.

وقالت الحكومة الألمانية بدورها إن: “ما من سبب فني” للخطوة.

وفي 30 يوليو، أعلنت غازبروم أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا “بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز”.

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