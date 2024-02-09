السبت 28 رجب 1445 ﻫ - 10 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "‭A2‬" مع نظرة مستقبلية سلبية

منذ 41 دقيقة
شعار وكالة موديز للتصنيف الائتماني

شعار وكالة موديز للتصنيف الائتماني

A A A
طباعة المقال

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الجمعة تصنيف إسرائيل إلى “A2” مع نظرة مستقبلية سلبية بعد أن انتهت موديز من مراجعتها لأوضاع إسرائيل التي تخوض حربا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكرت موديز أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة مع حماس وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.

وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله في الشمال لا تزال قائمة، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتوقعت موديز ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خيم النازحين في رفح
غزة تحت النار
الأمم المتحدة تحذر من أي تهجير قسري للفلسطينيين من رفح
مكتب لوكالة الأونروا في غزة
غزة تحت النار
النرويج تقدم 26 مليون دولار للأونروا هذا العام
قوة إسرائيلية تقتحم مستشفى بجنين
غزة تحت النار
خبراء بالأمم المتحدة: اغتيال قوة إسرائيلية لشبان في مستشفى بجنين "جريمة حرب محتملة"

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!
جبران باسيل
باسيل ينتقد "ابن طرابلس" الذي حرّض على تخريب الزيارة الأخيرة.. فمن كان يقصد؟