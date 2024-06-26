"مودي" يجتاز اختبارا كبيرا بانتخاب مرشح حزبه رئيسا لمجلس النواب الهندي

اجتاز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أول اختبار سياسي كبير في ولايته الثالثة اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، بعد انتخاب أحد مرشحي الحزب الحاكم رئيسا لمجلس النواب متفوقا على نائب معارض في تصويت.

وجرى انتخاب أوم بيرلا، من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، رئيسا للمجلس. وهو المنصب الذي كان يشغله في الدورة البرلمانية السابقة، متغلبا على كيه سوريش الذي انتخب نائبا ثماني مرات عن حزب المؤتمر المعارض.

ورافق زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي، الذي أعلنه حزبه زعيما للمعارضة في وقت متأخر أمس الثلاثاء، مودي في تهنئة بيرلا على انتخابه، في إشارة نادرة على التناغم بين الخصمين اللدودين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها غاندي (54 عاما) سليل عائلة نهرو غاندي دورا دستوريا في البرلمان، وهو الدور الذي يمنحه وضع وزير في الحكومة.

ويلعب رئيس المجلس النواب دورا حاسما في إقرار القوانين.