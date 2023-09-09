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بـ"بهارات" في قمة العشرين.. مودي يثير الجدل

منذ 16 ثانية
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

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أشارت لافتة وضعت أمام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح قمة مجموعة العشرين اليوم السبت إلى بلاده باسم “بهارات”، مما أثار تكهنات بشأن تغيير اسم الدولة.

يطلق على الهند أيضا بهارات وبهاراتا وهندوستان في اللغات الهندية، وهي أسماء تعود لأوقات ما قبل الاستعمار، وتستخدم هذه الأسماء بشكل متبادل من جانب الشعب وعلى المستوى الرسمي.

وفي حين تلتزم عادة باستخدام اسم الهند في ألقاب مثل الرئيس أو رئيس الوزراء عند التواصل باللغة الإنجليزية، أشارت الرئيسة دروبادي مورمو في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى نفسها بالقول “رئيسة بهارات” في دعوة عشاء لاستقبال زعماء مجموعة العشرين، مما أثار شرارة الجدل.

وعندما أعلن مودي افتتاح القمة في نيودلهي اليوم، كانت أمامه لافتة على الطاولة كتب عليها “بهارات”، في حين كان شعار مجموعة العشرين يحمل الاسمين، “بهارات” باللغة الهندية و”الهند” باللغة الإنجليزية.

وقال مودي متحدثا باللغة الهندية “بهارات ترحب بالمندوبين باعتبارها رئيسا لمجموعة العشرين”.

كما تستضيف نيودلهي قادة الاقتصادات الكبرى لحضور قمة مجموعة العشرين.

 

    المصدر :
  • رويترز

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