برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

مورغان ستانلي.. أول بنك أمريكي يتيح عملة بتكوين للعملاء

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 18 - مارس - 2021 9:24 صباحًا
البيتكوين

البيتكوين

A A A
طباعة المقال

بعد النجاح الذي حققته العملات الرقمية المشفرة ، خاصة بتكوين والمستويات القياسية التي سجلتها ، أصبحت بعض الدول تبحث عن آليات لتسهيل الاستثمار في العملات المشفة .

وأصبح بنك مورغان ستانلي أول بنك أميركي كبير يتيح عملة بتكوين لعملاء إدارة الثروات لديه، وفقا لما ذكرت قناة “سي.إن.بي.سي”.

وأبلغ البنك مستشاريه الماليين في مذكرة داخلية بأنه سيسمح بالاستثمار في ثلاثة صناديق تتيح تملك بِتكوين، حسبما أوردته سي.إن.بي.ٍسي، نقلاً عن مصادر قالت إنها مطلعة اطلاعاً مباشراً.

وجاء ذلك بعد طلب عملاء إمكانية الانكشاف على العملة المشفرة، ولكن لم يرد مورغان ستانلي حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وبلغت بِتكوين مستوى قياسياً بـ61781 دولار السبت، قبل التراجع مع بيع المستثمرين لجني الأرباح وبفعل أنباء عن خطط هندية لحظر العملات المشفرة.
وتكتسب العملة المشفرة قبولاً عاماً في الآونة الأخيرة، مع مراهنة شركات مثل تسلا عليها.
ووفقاً لتقرير سي.إن.بي.سي، فإن الاستثمار في الصناديق سيقتصر على مالكي أصول لا تقل عن مليوني دولار لدى البنك، تزيد إلى 5 ملايين دولار على الأقل مع شركات الاستثمار.

ويُشترط في الحالتين ألا يقل عمر الحساب المفتوح مع البنك عن ستة أشهر.

    المزيد من أخبار العالم

    توتر العلاقات بين أمريكا والصين
    واشنطن تلوح بفرض عقوبات جديدة على الصين بسبب نفط إيران
    كورونا
    تفاصيل جديدة.. الصين مارست ضغوطاً على فريق التحقيق في أصل كورونا
    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    إيران تسعى لاتفاق مع الغرب قبل رحيل روحاني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الاحتجاجات في لبنان
    لهيب الدولار يشعل طرقات لبنان من جديد
    انهيار مبنى - تعبيرية
    فيديو يحبس الأنفاس … مجرور يبتلع منطقة بأبنيتها
    الثقب الأسود
    اكتشاف ثقب أسود مع كتلة أكبر من الشمس بـ 3 ملايين مرة