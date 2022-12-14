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مورغان ستانلي يتوقع عودة برنت إلى 110 دولارات للبرميل

منذ 40 دقيقة
بنك مورغان ستانلي

بنك مورغان ستانلي

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توقع بنك مورغان ستانلي، الأربعاء، ارتفاع أسعار خام برنت إلى نحو 110 دولارات للبرميل بحلول منتصف عام 2023، مشيرا إلى تلقي الأسعار دعما من ارتفاع الطلب واستمرار شح المعروض من الخام.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة “ما زلنا نتوقع ارتفاع أسعار النفط بدعم من تعافي الطلب (بعد تخفيف الصين قيود كورونا وتعافي قطاع الطيران) وسط نقص المعروض بسبب انخفاض مستويات الاستثمار والمخاطر التي تواجهها الإمدادات الروسية وانتهاء عمليات السحب من احتياطي البترول الاستراتيجي وتباطؤ (إنتاج) النفط الصخري الأمريكي”.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن توقع كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية انتعاش الطلب على مدار العام المقبل.

وقال البنك إن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي ستدفع السوق إلى زيادة طفيفة في المعروض، ومن المرجح أن تبقي الأسعار مقيدة إلى حد ما بنطاق معين خلال الربع الأول.

لكن مارتين راتس محلل النفط في مورجان ستانلي يتوقع عودة السوق إلى التوازن في الربع الثاني وأن تشهد شحا أكبر في النصف الثاني من عام 2023.

وبالنسبة للغاز الأمريكي، يتوقع البنك أن يفوق العرض الجديد الطلب في العام المقبل، مما يؤدي إلى توازن أقل، ويشكل مخاطر سلبية على أسعار ما بعد الشتاء.

    المصدر :
  • رويترز

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