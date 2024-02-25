موريشيوس تمنع سفينة سياحية من الرسو في موانئها بسبب مخاطر صحية

أعلنت هيئة موانئ موريشيوس (الأحد 25-2-2024) منع سفينة تابعة لشركة (نورويجيان كروز لاين هولدينجز) من الرسو في موانئ البلاد بسبب ما قالت إنها مخاطر صحية، وأخذت عينات من نحو 15 راكبا كانوا في عزل على متنها.

وأضافت الهيئة في بيان أن السفينة (نورويجيان دون) كان من المقرر أن ترسو في بورت لويس اليوم لكن نظرا لعدم توجهها إلى جزيرة ريونيون، فقد وصلت إلى بورت لويس أمس.

وقالت الهيئة “اتُخذ قرار عدم السماح للسفينة السياحية بالوصول إلى الرصيف لتجنب أي مخاطر صحية”.

وأضافت “صحة الركاب وسلامتهم، وكذلك الصحة والسلامة العامة في المجمل، تمثل أهمية قصوى للسلطات”، دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى عن طبيعة المخاطر الصحية.

وقال متحدث باسم شركة (نورويجيان كروز لاين) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في بيان إنه بينما كانت السفينة في طريقها إلى جنوب أفريقيا في 13 فبراير شباط، عانى بعض الركاب من أعراض خفيفة لمرض بالمعدة.

وأضاف المتحدث أنه بمجرد وصول السفينة إلى بورت لويس، تعاون الطاقم الإداري للسفينة مع السلطات في موريشيوس للتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن جميع من كانوا على متنها بخير.

وقالت هيئة الموانئ إن نتائج الاختبارات ستظهر خلال 48 ساعة.

ولم يتسن الاتصال حتى الآن بمسؤولين في وزارة الصحة بموريشيوس للتعليق.

ويوجد على متن السفينة 2184 راكبا و1026 من أفراد الطاقم والعاملين عليها. وقالت هيئة الموانئ إن نحو ألفي راكب كان من المقرر أن ينزلوا في بورت لويس بعد الانتهاء من رحلتهم البحرية على أن يصعد 2279 راكبا جديدا.