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موزاييك تعتزم بيع حصتها في شركة فوسفات لمعادن السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
شركة موزاييك لصناعة الأسمدة

شركة موزاييك لصناعة الأسمدة

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قالت شركة موزاييك لصناعة الأسمدة، الثلاثاء 30 نيسان/أبريل 2024، إن شركة التعدين السعودية الرائدة معادن ستستحوذ على حصة الشركة ومقرها الولايات المتحدة في مشروع مشترك لإنتاج الفوسفات من خلال طرح أسهم تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار.

وستصدر معادن نحو 111 مليون سهم لشراء حصة تبلغ 25 بالمئة تمتلكها موازييك في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وهي مشروع مشترك بين موزاييك ومعادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وفي فبراير شباط، قالت موزاييك إن الكثير من مكاسبها من الشركة يذهب لتقليل حجم الديون وإن الاستثمار في المشروع المشترك لم يكن في صدارة أولوياتها.

وقلصت شركة الفوسفات إنتاجها بعد انخفاض أسعار الأسمدة العام الماضي بسبب تراجع الطلب من الأسواق الرئيسية.

ومن المتوقع إكمال الصفقة بحلول نهاية العام الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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