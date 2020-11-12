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موزمبيق تتهم 12 إيرانياً بدعم إرهابيين… قطع رؤوس واختطاف نساء وأطفال

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موزمبيق تتهم 12 إيرانياً بدعم إرهابيين

موزمبيق تتهم 12 إيرانياً بدعم إرهابيين

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بعد عام من اعتقالهم بمقاطعة كابو ديلجادو المضطربة بشمال البلاد، اتهمت السلطات في موزمبيق، 12 إيرانيا بدعم منظمة إرهابية.

وتردد أن الإيرانيين المعتقلين أعضاء في منظمة إرهابية دولية وقد تم اعتقالهم في كابو ديلجادو في كانون أول 2019، وفقا لمكتب المدعي العام في مابوتو.

وضبطت السلطات بنادق هجومية آلية ومسدسات وذخيرة ومعدات أخرى على متن سفينتهم في خليج بيمبا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قطع مسلحون رؤوس أكثر من 50 شخصا في نفس الإقليم، بعد أن هاجم المتمردون عدة قرى في منطقتي ميودومبي وماكوميا، مما أسفر عن مقتل مدنيين واختطاف نساء وأطفال وحرق منازل.

ومنذ 2017 تشن ميليشيات يشتبه بأن لها صلات بتنظيم داعش الإرهابي هجمات على المباني الحكومية والقرى، لكنها زادت في الإقليم الغني بالغاز الواقع في أقصى شمال واحدة من أفقر دول أفريقيا.

ولا يُعرف الكثير عن الإرهابيين، إلا أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات الإرهابية مؤخرا.

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