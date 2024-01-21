الأحد 9 رجب 1445 ﻫ - 21 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو: احتجاز 2 من البحّارة الروس كرهائن في موزمبيق

منذ 14 دقيقة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية لوكالة الإعلام الروسية، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، أنّ اثنين من البحارة الروس محتجزان في ميناء مابوتو في موزمبيق، كرهينتين في نزاع بين مالك سفينة وعميلها المحلي.

وذكر موقع شوت الإخباري في الأسبوع الماضي على تطبيق تليغرام، أن اثنين من الروس ومواطنًا من ليتوانيا وأوكرانيين اثنين، احتجزوا على متن قارب الصيد فولوباس الذي يرفع علم الكاميرون لمدة ثمانية أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة الإعلام: “وجدوا أنفسهم رهائن لنزاع مالي وعقاري بين الشركة المالكة للسفينة وشركة محلية وكيلة”.

وقالت وزارة الخارجية إنّ الجهود الدبلوماسية لإعادة البحّارة إلى وطنهم لم تنجح حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السفينة الحربية الملكية البريطانية إتش إم إس مونتروز (أ ف ب)
مع تدهور الأوضاع.. بريطانيا تُحدّث نظام الدفاع الصاروخي في البحر الأحمر
الأمير فيصل بن فرحان
السعودية تحذر: التوترات في البحر الأحمر قد تخرج عن نطاق السيطرة
طائرة من طراز "شادو آر1" (Shadow R1)
غزة تحت النار
صحيفة استقصائية: بريطانيا نفذت 50 طلعة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل

الأكثر قراءة

غزة تحت النار
تصريحات صادمة لوزير دفاع إسرائيلي سابق عن حكومة نتنياهو ويأجوج ومأجوج!
الغارة الإسرائيلية على دمشق
إسرائيل تغتال قائد استخبارات فيلق القدس في سوريا ونائبه
الطقس - تعبيرية
بعد "الاستراحة".. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان!