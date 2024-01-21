موسكو: احتجاز 2 من البحّارة الروس كرهائن في موزمبيق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية لوكالة الإعلام الروسية، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، أنّ اثنين من البحارة الروس محتجزان في ميناء مابوتو في موزمبيق، كرهينتين في نزاع بين مالك سفينة وعميلها المحلي.

وذكر موقع شوت الإخباري في الأسبوع الماضي على تطبيق تليغرام، أن اثنين من الروس ومواطنًا من ليتوانيا وأوكرانيين اثنين، احتجزوا على متن قارب الصيد فولوباس الذي يرفع علم الكاميرون لمدة ثمانية أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة الإعلام: “وجدوا أنفسهم رهائن لنزاع مالي وعقاري بين الشركة المالكة للسفينة وشركة محلية وكيلة”.

وقالت وزارة الخارجية إنّ الجهود الدبلوماسية لإعادة البحّارة إلى وطنهم لم تنجح حتى الآن.