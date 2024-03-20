موسكو: استخدام سبيس إكس للتجسس يجعل أقمارها الصناعية أهدافا مشروعة

كشفت روسيا اليوم الأربعاء أنها على علم بجهود المخابرات الأمريكية لاستخدام شركات تشغيل الأقمار الصناعية التجارية مثل سبيس إكس، وحذرت من أن هذه التحركات تجعل تلك الأقمار الصناعية أهدافا مشروعة لها.

وأفادت رويترز هذا الشهر بأن شركة سبيس إكس تبني شبكة تضم مئات الأقمار الصناعية لغرض التجسس بموجب عقد سري مع جهاز مخابرات أمريكي مما يظهر توطيد العلاقات بين شركة الفضاء، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ووكالات الأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين “نحن على علم بجهود واشنطن لجذب القطاع الخاص لخدمة طموحاتها العسكرية في مجال الفضاء”.

وأضافت أن مثل هذه الأنظمة “تصبح هدفا مشروعا للرد بإجراءات تشمل (تدابير) عسكرية”.