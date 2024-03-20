الأربعاء 10 رمضان 1445 ﻫ - 20 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو: استخدام سبيس إكس للتجسس يجعل أقمارها الصناعية أهدافا مشروعة

منذ 33 دقيقة
شركة سبيس إكس

شركة سبيس إكس

A A A
طباعة المقال

كشفت روسيا اليوم الأربعاء أنها على علم بجهود المخابرات الأمريكية لاستخدام شركات تشغيل الأقمار الصناعية التجارية مثل سبيس إكس، وحذرت من أن هذه التحركات تجعل تلك الأقمار الصناعية أهدافا مشروعة لها.

وأفادت رويترز هذا الشهر بأن شركة سبيس إكس تبني شبكة تضم مئات الأقمار الصناعية لغرض التجسس بموجب عقد سري مع جهاز مخابرات أمريكي مما يظهر توطيد العلاقات بين شركة الفضاء، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ووكالات الأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين “نحن على علم بجهود واشنطن لجذب القطاع الخاص لخدمة طموحاتها العسكرية في مجال الفضاء”.

وأضافت أن مثل هذه الأنظمة “تصبح هدفا مشروعا للرد بإجراءات تشمل (تدابير) عسكرية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنود الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت النار
صحيفة "الغارديان": انتهاكات إسرائيل ضد الموظفين الأمميين شملت الضرب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الشرطة الأوكرانية: مقتل 3 في هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا
بورصة وول ستريت
مع اتجاه الأنظار لاجتماع الاتحادي.. بداية باهتة لوول ستريت

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن
إسرائيل تستعدّ.. تكليف لواء "هحاريم" على الحدود مع سوريا ولبنان