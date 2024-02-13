موسكو تأمل أن يزورها الرئيس عباس.. ما التفاصيل؟

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تأمل أن يزورها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت مناسب للجانبين.

وأضاف بيسكوف “عباس لديه دعوة مفتوحة. ونأمل أن تتم الزيارة في وقت مناسب للجانبين”. بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن عباس كان يعتزم زيارة روسيا في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، لكن الزيارة تأجلت بناء على طلب الجانب الفلسطيني.

وأعلن في حينها نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو، والتي كانت مقررة في منتصف نوفمبر، قد تم تأجيلها.

وقال بوغدانوف: “تم تأجيل الزيارة التي كان مخططا لها في 15 نوفمبر، بناء على طلب القيادة الفلسطينية”.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني لفت إلى الوضع الصعب في المنطقة، ونتيجة لذلك لا يرغب عباس بمغادرتها.

وأكد بوغدانوف أن موسكو تقبلت ذلك بتفهم.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى روسيا، كان مخططا لها منذ فترة سبقت تأجج الأحداث الحالية، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.