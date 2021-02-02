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موسكو تتهم الغربيين بأنهم “منفصلون عن الواقع” على خلفية قضية نافالني

2 - فبراير - 2021
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية العواصم الغربية بأنها “منفصلة عن الواقع” بعد مطالبتها بالافراج عن المعارض اليكسي نافالني الذي حكم عليه بالسجن نحو ثلاثة أعوام.

وقالت ماريا زاخاروفا في تصريحات لقناة “آر بي كاي” نقلتها وكالات الانباء الروسية “ليس هناك أي سبب للتدخل في شؤون دولة تتمتع بالسيادة. ننصح بأن يهتم كل طرف بمشاكله”.

وكان القضاء الروسي قد أصدر حكماً بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، بعد أن أكدت أن نافالني “خالف مرارا وبشكل ممنهج” شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة. وذكرت ممثلة عن الهيئة لتنفيذ العقوبات أن نافالني أخل بالنظام العام نحو 60 مرة منذ صدور الحكم مع وقف التنفيذ بحقه قبل نحو 6 سنوات.

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