موسكو تتهم زيلينسكي بالسعي للبدء بمواجهة نووية

قالت المتحدثة باسم الوزارة ، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن “الغرب حول الأراضي الأوكرانية إلى مختبر للأسلحة الحديثة”

كما دعت الدول الغربية إلى التأثير على كييف من أجل التخلي عن مغامرة استخدام القنبلة القذرة.

إلى ذلك، اعتبرت أن الغرب يسعى لجمع أموال من أجل دعم أوكرانيا عبر مصادرة الأرصدة الروسية المجمدة في الخارج.

الابتبزاز النووي

أما عن احتمال اندلاع مواجهة نووية، فاتهمت الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي بالسعي إلى بدء مواجهة نووية في العالم.

ورأت أن كييف قد تستخدم الابتبزاز النووي للحصول على المزيد والمزيد من المساعدات المالية والعسكرية من الغرب.

“أوامر واشنطن”

من جهته، اتهم الكرملين السلطات الأوكرانية بالانسحاب من محادثات السلام في مارس الماضي “بناء على أوامر” واشنطن

وزعم ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة اليوم الخميس أن “نص التفاق بين البلدين جاهزًا، لكن الجانب الأوكراني اختفى فجأة، ليعلن لاحقا أنه لم يعد يرغب في مواصلة المفاوضات” .

كما أردف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر في حينه أن “هذا الرفض للاتفاق جاء بشكل واضح بناء على أوامر من واشنطن”.