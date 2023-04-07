موسكو تتهم مراسل صحيفة وول ستريت جورنال بالتجسس

نقلت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس عن مصدر لم تذكر اسمه أن محققين روسا وجهوا تهمة التجسس إلى مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في 30 مارس آذار إنه احتجز جيرشكوفيتش في مدينة إيكاترينبرج التي تقع في منطقة الأورال، وإنه فتح قضية تجسس ضد المراسل البالغ من العمر 31 عاما بتهمة جمع ما وصفه بأنه أسرار عن المجمع الصناعي العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس عن مصدر قوله “تم توجيه الاتهام إلى جيرشكوفيتش”.

ونفت صحيفة وول ستريت جورنال تهمة التجسس عن جيرشكوفيتش وطالبت بالإفراج الفوري عن “مراسلها الموثوقه والدؤوب”.

وحثت الولايات المتحدة روسيا على الإفراج عن جيرشكوفيتش ووصفت مزاعم روسيا المتعلقة بتهمة التجسس بأنها سخيفة.

وأكّدت موسكو، الخميس، للسفيرة الأميركية أنّ “لا جدوى” من محاولة الضغط عليها في قضية الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش الذي أوقفته السلطات الروسية بتهمة “التجسس”.

واستقبل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، السفيرة الأميركية الجديدة لين ترايسي وناقش معها هذه المسألة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ “الضجّة الإعلامية حول هذه القضية بهدف الضغط على السلطات الروسية والمحكمة التي ستقرّر مصير إيفان غيرشكوفيتش لا جدوى منها ولا معنى لها”.