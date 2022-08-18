موسكو تتّهم أوكرانيا بالتخطيط لـ "استفزاز" تزامنًا مع زيارة غوتيريش

أعلنت وكالة الإعلام الروسية الحكومية أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت أوكرانيا بالتخطيط “لاستفزاز” في محطة زابوريجيا للطاقة النووية يوم 19 أغسطس آب، وهو الموعد المقرر لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”.

وأشارت الوزارة في بيان الى أنه لا توجد أسلحة ثقيلة روسية في محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو أو في المناطق المجاورة.

وتعرّضت المحطة لإطلاق نار مرارًا في الأسابيع الأخيرة، إذ تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف. وقالت أوكرانيا إن روسيا نشرت مدفعية داخل المحطة وحولها.

ميدانيًا، أفاد حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية بأن شخصًا قُتل وأصيب 18 آخرون الخميس 18 آب، في قصف قبل الفجر على منطقة سكنية في المدينة التي تحمل نفس الاسم شرق أوكرانيا.

وكتب الحاكم “أوليه سينهوبوف” على تطبيق تيليغرام: “في الوقت الحالي، هناك 18 مصابا، بينهم طفلان، وتوفي شخص”.

وقبل ذلك بيوم، قُتل ستة أشخاص وأصيب 16 آخرون في هجوم روسي بالصواريخ على المدينة.